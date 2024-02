La porta è diventata un portone Sottocorona | qual è l' anomalia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In queste ore la perturbazione è arrivata dalladi nord-ovest. Ne parla Paolonel corso del TgLa7 in onda il 26 febbraio. Il meteorologo spiega che le piogge intense resteranno sulle zone del nord anche nella giornata di martedì 27 febbraio e questa è un'. "È arrivata la perturbazione dall'Atlantico quindi molte piogge, freddo non particolarmente - spiega- Sta prendendo il nord, al momento ancora risparmia il centro e il sud ma avrà una storia un po' anomala. La perturbazione tipicamente prende il nord-ovest, forti le precipitazioni in Liguria, poi la Toscana,cosa anche in Corsica e Sardegna eche precipitazione che si affaccia anche sulla parte orientale del nord e sulle zone del centro però più deboli. Sul resto del ...