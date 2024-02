La poltrona di Delmastro scricchiola? Due episodi mi hanno fatto riflettere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli antichi parquet delle stanze del Ministero in via Arenula pare che scricchiolino in maniera sempre più sinistra al passaggio del sottosegretario, ancora impelagato nella ricostruzione del “ballo della scopa” di Capodanno, tante sono le mani che avrebbero tenuto la pistoletta di Pozzolo. In questi giorni infatti sono capitati due fatti che dovrebbero farsulla tenuta politica del sottosegretario con delega alle carceri, uomo fin qui considerato molto vicino alla Presidente Meloni. Fin qui. Mercoledì infatti, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è stato ascoltato per la seconda volta il dott. Giovanni Russo che è il capo del Dap, nominato dal ministro Nordio ad inizio 2023. Il dott. Russo è magistrato di grande esperienza, arriva dalla Procura di Napoli e per molti anni è stato componente della Direzione ...