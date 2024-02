La notte dei trapper spacca la città Il Comune nega patrocinio e aiuti Arezzo Fiere | evento autorizzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – La no stop di musica trap diventa un caso. Si chiama Overloud Festival la maratona che scatterà dalle 18 del venerdì santo fino alle 4 della domenica di pasqua. La location è il padiglione didedicato agli eventi privati di intrattenimento. Ma sulla kermesse, piomba il no dele contributo economico. Motivo? La partecipazione, tra gli altri, "anche di artisti che si distinguono per usare messaggi violenti, misogeni, scurrili e che hanno seri problemi con la legge", tuona la vicesindaco Tanti che dà fuoco alle polveri. "Diciamo no al, no alla collaborazione organizzativa, no al contributo economico perché dare spazio a queste voci non è compatibile con la cultura del rispetto delle persone, delle donne in ...