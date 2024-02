(Di lunedì 26 febbraio 2024) Jordanprotagonista di una delle imprese dell'anno a Los Cabos, con la vittoria in singolare e in doppioa tarda. E pensare che tutto sembrava impossibile.

La notte da leoni di Thompson, in campo fino alle 3 per vincere due tornei: poi scappa: Una notte dunque da leoni per il nuovo numero 31 al mondo, che per la prima volta alla soglia delle 30 primavere ha conquistato un titolo in singolare dopo 11 anni di tentativi nel circuito principale

