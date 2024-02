La nostra missione in Israele tra i sopravvissuti del Kibbutz Be’eri e i familiari degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tre giorni intensi di emozioni, incontri e riflessioni in terra israeliana per toccare con mano le devastazioni della guerra dopo i feroci attacchi di Hamas del 7 ottobre. Con sedici parlamentari di diversi Paesi europei, tra gli italiani Alessandro Alfieri del Pd, Marco Deostro della Lega, Maria Stella Gelmini di Azione e e Lia Quartapelle del Pd, ho partecipato allainorganizzata dall’American Jewish Commitee e dal Transatlantic Friends of Israel, di cui sono presidente. Ladi American Jewish Commitee inPrima tappa lo sbarco a Tel Aviv, in un aeroporto isolato e semideserto, e l’arrivo in hotel dove si è svolta la prima riunione insieme tra i partecipanti alla tre giorni per capire la dinamica della guerra a Gaza. La prima cosa di cui ci informano è dove ...