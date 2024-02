La moglie di Mahrez in lacrime | «In Arabia Saudita è tutto diverso»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Taylor Ward,di Riyad, sulla sua nuova vita indopo l’addio al Manchester City Taylor Ward,di Riyad, ha parlato nel reality di Amazon Prime ‘Married to the Game’ della sua nuova vita indopo l’addio al Manchester City. PAROLE – «Ho detto a Riyad fin dall’inizio che la cosa che mi spaventava di più era un suo trasferimento all’estero. Ho sempre vissuto a Manchester, non ho mai dovuto trasferirmi, fare nuove amicizie e stare lontano dalla mia famiglia era la mia paura più grande. Se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto che mi sarei trasferita incon un marito e un figlio, non ci avrei creduto. Qui è...

