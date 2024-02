La mia mente si era spenta | spuntano le parole choc di Pifferi sulla figlia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva, né un disturbo psichiatrico maggiore né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessiaal momento dei fatti per i quali è imputata era capace di intendere e di volere". Sono queste le conclusioni della perizia psichiatrica che riguarda la donna a processo a Milano per aver lasciato morire di stenti laDiana di solo 18 mesi. In uno dei colloqui con lo psichiatria forense Elvezio Pirfo, la 38eenne ha detto: "Era come se la miasi annullava dal ruolo di mamma quando invece io ero una mamma protettiva che stava sempre con sua, tant'è che miaveniva anche in bagno con me". In un altro passaggio contenuto nella relazione depositata nel processo, Alessia...