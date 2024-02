La lotta tra Brics e Ue per creare un rapporto strategico con gli Stati africani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mentre l’Europa è timida rispetto ai futuri rapporti con i paesi dell’Africa, la collaborazione tra questo continente e il gruppo dei paesista diventando sempre più operativa. L’ultimo summit del gruppo, tenutosi lo scorso settembre a Johannesburg, in Sud Africa, è stato dedicato proprio alla cooperazione con l’Africa e alle opportunità offerte dal nuovo mercato comune africano. Evidentemente se ne è sottovalutato le potenzialità. Nel summit si affermò a chiare lettere che «l’Area di libero scambio continentale africana (Afcfta) crea un ambiente favorevole per il commercio e gli investimenti in Africa, in particolare nello sviluppo delle infrastrutture. I paesi delsono partner affidabili per la cooperazione, il commercio e lo sviluppo». Ratificata nel 2019, l’Afcfta intende superare le barriere doganali tra i paesi ...