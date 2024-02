La Lilt ricevuta dal Vescvo Migliavacca: L’incontro è avvenuto all’insegna della reciproca conoscenza e per concordare le prime tappe di un percorso di collaborazione ...lanazione

Sanremo 2024, non solo musica: premi "Women for Women against Violence": Sanremo, 12 feb. (askanews) - Il festival di Sanremo 2024 è stato anche un'occasione per toccare temi sociali e affrontare, non solo in musica, argomenti come la violenza sulle donne e il tumore al se ...quotidiano