La leggenda sulla longevità degli Hunza Attenzione alle alimentazioni “alternative”

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Glisono gli abitanti dell’omonima vdel Pakistan facenti parte del popolo Burusho, la cui gente secondo una vecchia bufala vivrebbe fino a 150 anni e le donne partorirebbero fino ai 65. Si tratta di uno dei tanti miti che circolano in Rete da diverso tempo. Qui di longevo infatti c’è solo la credenza in questa, che circola anche su Facebook (per esempio qui e qui). Vediamo da dove nasce e perché non ha alcun fondamento. Per chi ha fretta: Lae sulle loro straordinarie condizioni di salute è priva di fondamento. All’origine di questa credenza c’è la mancanza di dati anagrafici verificabili. Giocano un ruolo anche i nostri pregiudizisocietà del ...