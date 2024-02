La grande opera fotografica di Nino Migliori al Castello Estense di Ferrara e alla Gamc

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Vero e proprio innovatore in campo fotografico,, oggi 97enne, ha segnato la storia dell’arte con le sue sperimentazioni, indagando nuovi aspetti del linguaggio fotografico. Sensibile esploratore e alternativo lettore, i suoi lavori sono sempre stati caratterizzati da unacapacità visionaria che ha saputo infondere in un’originale ed inedita. Il suo è uno dei percorsi più diramati e interessanti della cultura dell’immagine europea. La mostra “. Una ricerca senza fine”, a cura di FondazioneArte e Servizio Musei d’Arte del Comune di, espone fino al 3 giugno aldioltre 100 opere del celebre fotografo bolognese. Segue ...

