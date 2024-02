La Fiorentina batte la Lazio e la sfortuna | 2-1 al Franchi in rimonta tra pali e rigori sbagliati

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Vittoria inper lasullaal termine di un match in cui i toscani hanno colpito quattro, sbagliato un calcio di rigore e subito il gol dello svantaggio nel recupero del primo tempo: i gol di Kayode e Bonaventura permettono dunque ad Italiano dire lae i capitolini, ora superati anche in classifica.

Una rete di Orsolini nel primo tempo e il raddoppio di Odgaard a tempo scaduto regalano al Bologna la terza vittoria consecutiva in campionato: Thiago Motta ... (fanpage)

AGI - Il Bologna batte per 2-0 la Fiorentina nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara lo spareggio per l'Europa viene deciso dalle ... (agi)

DIRETTA - Fiorentina-Lazio 2-1, tensione in campo: scintille tra Belotti e Luis Alberto: Guida ferma il gioco e va accertarsi delle condizioni del portiere. Si scalda Mandas. 10' Quarto angolo per la Fiorentina. Di nuovo Biraghi alla battuta, scavalcato Milenkovic. Ci prova Arthur con una ...lalaziosiamonoi

LIVE FV, Fiorentina-LAZIO, 2-1! DENTRO ANCHE MANDRAGORA: 39' - Punizione insidiosa per la Fiorentina: batte dalla trequarti destra Biraghi, che sul secondo palo pesca Belotti. Girata aerea respinta per l'undicesimo corner viola 37 ' - Fiorentina sempre in ...firenzeviola

Fiorentina - Lazio, Luis Alberto ritrova la rete: non segnava da...: La Lazio ha sbloccato la partita contro la Fiorentina grazie alla rete di Luis Alberto. Dopo un assedio dei viola, il numero dieci ha trovato il vantaggio su una ripartenza biancoceleste. Lo spagnolo.lalaziosiamonoi