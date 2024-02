La figlia Obama | accusata di essere una raccomandata | cambia nome Ecco come si chiama ora

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non devefacile portare il cogdi un ex presidente degli Stati Uniti. Lo sa bene Maliache ha destato scalpore per la sua decisione dire. L’ex First Daughter ha infatti scelto di firmareMalia Ann abbandonando, almeno nella sua vita professionale di cineasta, il cogdei celebri genitori con cui ha passato otto anni alla Casa Bianca. È stato con questod'arte (che non si può in realtà definire pseudonimo visto che Ann è il suo secondo) che la 25enne primogenita degliha annunciato l'anno scorso al festival di Sundance nello Utah il suo primo film The Heart, che poi è andata a presentare di persona lo scorso gennaio non lasciando più dubbi su a chi attribuirne la ...