La Fiat sceglie Borogsatollo e Carpenedolo | la novità svelata nel video girato nella Ginevra bresciana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Borgosatollo (Brescia), 26 febbraio 2024 - Uno sberleffo agli svizzeri e alle case automobilistiche cinesi che affollano gli stand del salone che si apre in questi giorni a, dove Stellantis non sarà presente come la maggior parte dei marchi europei e americani. Laè il suo ceo Olivier François scelgono un’altraper presentare il futuro del marchio italiano, ovvero la località fra Castenedolo e Borgosatollo che porta il medesimo nome di quella elvetica.frazionesi èuno spot dedicato alla Panda,Tra Castenedolo e Borgosatollo è stata girata la clip sulla Panda che festeggia i quarant’anni dell’iconica auto: la nuova Panda 4X40°, un suv, un pickup e un suv coupé. Tutti svelati a, ma in Lombardia. Il ...