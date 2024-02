La Danimarca chiude le indagini sul Nord Stream “E’ stato sabotato ma non faremo inchiesta” Mosca | “Assurdo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si, senza aggiungere nulla a quanto già noto, l’indagine dellasul sabotaggio del gasdotto sottomarinoavvenuto nel settembre 2022. L’indagine asserisce che l’infrastruttura, che collega le coste russe con quelle tedesche correndo sotto il mar Baltico, quindi anche nelle acque danesi, è stata intenzionalmente sabotata ma aggiunge che non ci sono i presupposti per aprire un’penale e individuare i responsabili. Inizialmente il dito erapuntato controma le successive valutazioni e rivelazioni, spesso frutto di inchieste giornalistiche, hanno fatto di Kiev il principale indiziato. Un’analoga indagine è stata chiusa in Svezia mentre è tuttora in corso in Germania. Dalledella procura tedesca, è ...