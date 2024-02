La cruciale differenza tra Olocausto | Shoah e Hurban

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La parola genocidio, di cui questa rubrica si è occupata la scorsa settimana, è storicamente collegata ad altre due in una tragica triade novecentesca che non smette di riecheggiare nel nuovo millennio: queste due parole sono. Ma adi genocidio, che si è applicato a diversi accadimenti nel Secolo breve e a diversi ancora rischia di doversi applicare in quello corrente, la loro pertinenza è rivendicata in esclusiva dal popolo che le ha sofferte sulla propria pelle: le comunità ebraiche non gradiscono che altri popoli o gruppi etnici perseguitati le prendano in prestito, perché pretendono chesiano riservati per sempre a denominare il “loro” genocidio nella sua inaudita, antonomastica unicità. Semmai possono transigere sul primo dei due termini (beninteso, ...