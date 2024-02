La critica di Meloni a De Luca sull’uso dei fondi di coesione è legittima | ma ipocrita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) di Leonardo Botta Impazza su media, social e in ogni angolo terracqueo italiano la polemica tra il presidente campano Vincenzo Dee la premier Giorgia. Tra gli oggetti del contendere spicca l’assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e(FSC), a detta di Deda tempo bloccate dal governo per la parte destinata alla Campania (sei miliardi di euro), mentre per altre regioni ‘amiche’ i cordoni del portafoglio statale sono stati più tempestivamente aperti (la questione è finita al Tar Campania, che ha dato ragione al suo presidente, mentre ora si attende l’esito del ricorso al Consiglio di Stato che sta per promuovere il governo). Sicché De, con pittoresche (è un eufemismo) dichiarazioni su tutti gli organi d’informazione e una rumorosa marcia su Roma con qualche centinaio ...