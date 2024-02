La Catillo cade a Marigliano | inizia male per le sannite la fase ad orologio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Beneventocontro la New Capcon il risultato finale di 59-44. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato,si dà alla fuga nel terzo periodo con un ampio parziale, che lanon riesce a ricucire nell’ultimo quarto. Ad aprire le danze è, ma latrova quattro punti in fila della ex di turno Montella per portarsi al comando. La squadra locale, in seguito, alza l’intensità difensiva e riesce a recuperare più di qualche pallone. Una tripla di Takrou rimette davantie a metà quarto coach Calandrelli ferma il gioco, in seguito ad un’altra palla persa. Un buzzer beater di Di Sarno chiude il primo quarto sul 12-9. Nelle fasi ...