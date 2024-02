La casa di Rudolf Hoss oggi | i nuovi abitanti tra “fantasmi” e orrori nazisti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La verain cuiHoess, visse, insieme alla moglie Hedwig, nei tragici anni di attività del campo di sterminio di Auschwitz, èabitata da due coniugi polacchi, l’insegnante di inglese Pawel Jurczak e la moglie Sylwia; l’uomo aveva vissuto nellasin da bambino, e quando decise di chiedere la mano alla propria fidanzata, le propose di farne la loro dimora, senza però rivelare l’oscuro passato dell’abitazione, dalla cui finestra era possibile scorgere uno dei forni crematori di Auschwitz. La stessa abitazioneè al centro del film La zona d’interesse, anche se quella del film è stata ricostruita. L’attuale inquilino non sembra particolarmente inquietato dallo scandaloso passato di queste quattro mura, come dichiarato in un’intervista del 2011, in cui rievoca, in breve, la storia ...