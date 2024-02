La bufera alla Berlinale per le parole contro Israele dei registi di “No other Land”

Uno strano caso, una vicenda dal profilo per certi versi inquietante: X, la piattaforma di Elon Musk (ex Twitter) per qualche minuto ha sospeso l'account di ... (liberoquotidiano)

Un vero e proprio Daspo per "far stare fuori dalla Rai per un periodo" chi usa il palco di Sanremo - altri palcoscenici Rai - "per fini diversi da quelli ... (fanpage)