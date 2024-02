La bellezza di Armani è come un sussurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non ama parlare di politica Giorgio, ma incalzato dai giornalisti dopo la sua sfilata si lascia andare a una riflessione sul nostro presidente del Consiglio descrivendo Giorgia Meloniuna donna forte dal grande carattere, «minuta e con un viso bellissimo». Ha un occhio attento da osservatore e creatore dilo stilista milanese che ha scelto il linguaggio dei fiori («simbolo di rinascita») per raccontare la sua donna della prossima stagione fredda. Gioca con tutte le combinazioni floreali e petali appoggiati sui tessuti, ricamati o stampati. «I fiori di inverno non ci sono, li ho inventati io!», scherzare Giorgio che ancora una volta mostra attraverso i suoi abiti, autentiche opere d'arte, l'eleganza composta di una collezione che è un messaggio di grazia e speranza «connessa all'energia e alla forza della natura» ...