Kvaratskhelia | l’agente | «Ci sono i migliori club europei su di lui | a maggio decideremo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024)di Khvicha, Mamuka Dzhugelia, ha parlato a Championship del futuro del suo assistito: «Barcellona e Psg? Naturalmente ciofferte per Khvicha da parte dei, d’altronde come potrebbe non essere così? Asarà tutto più chiaro». Non è una stagione semplice neanche per il georgiano, che non sta rendendo con gli stessi standard dello scorso anno. Stamani Damascelli sul Napoli e(Il Giornale): “Ieri il Cagliari ha ripreso il Napoli con il colpo di Luvumbo al minuto 96, per Calzona la squadra campione d’Italia ha un problema mentale, urge, dunque, uno psicologo e non un allenatore, il gol di Osimhen un mortaretto dentro una prestazione buia, con Kvara in simili Chiesa di cui sopra, due ...