Kimera EVO38 | ecco la Lancia Rally 037 4×4 che non c’è mai stata – FOTO

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La, fra le star del Salone di Ginevra 2024, nasce per rispondere a una domanda: cosa sarebbe successo seavesse proseguito lo sviluppo della mitica037 e le avesse conferito il beneficio della trasmissione a quattro ruote motrici? Alla domanda ha risposto Luca Betti, pilota, manager e amministratore delegato diAutomobili. La piccola azienda cuneese era già nota alle cronache per la EVO37, supercar artigianale realizzata, in appena 37 esemplari, a partire da alcuni componenti dellaBeta Montecarlo: di quest’ultima, che fa da “donor car”, rimane poco o niente visto che telaio (tubolare), motore, elettronica e carrozzeria sono ingegnerizzati da zero o quasi. La, che sarà prodotta in 38 pezzi, ricalca la medesima formula ...