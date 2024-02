9.13 Sono nel Donetsk ,nella zona di Marinka, gli scontri più duri del conflitto in Ucraina in queste ore. Lo riferisce lo Stato maggiore di Kiev sui social. ... (televideo.rai)

Kiev, 'il fronte più caldo ora è a Marinka, in Donetsk': (ANSA) - ROMA, 26 FEB - Gli scontri più pesanti tra le truppe russe e quelle ucraine stanno avvenendo nella zona di Marinka, in Donetsk, riferisce lo stato maggiore di Kiev su Facebook. "Nelle ultime ...gazzettadiparma

Zelensky: “Abbiamo un piano per contrattaccare. Il 2024 sarà l’anno della svolta”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha delineato il 2024 nel forum svoltosi ieri a Kiev di fronte alla stampa locale e internazionale, alle cui domande ha risposto per due ore nel corso ...repubblica

Ucraina, "Il fronte più caldo ora è in Donetsk". Zelensky dopo il G7, "Meloni è con noi ma in Italia troppi pro-Putin": "La vittoria dell'Ucraina dipende dall'Occidente - ha aggiunto il presidente. Auspico un vertice di pace in Svizzera in primavera" ...gazzettadelsud