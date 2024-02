Kazuchika Okada | “Vado via con l’intenzione di non tornare mai più in NJPW”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il suo ultimo match lottato in quel di New Beginning in Sapporo,ha definitivamente detto addio alla sua carriera in New Japan Pro Wrestling. Intervistato da Tokyo Sports, l’icona della federazione numero uno del Giappone ha così dichiarato: “Sto già guardando avanti verso i prossimi obiettivi e sto andando via condi nonmai più in New Japan, anche se un po’ mi dispiace per questo. Naito è più vecchio di me, ma gli ho raccomandato di guidare la compagnia nella giusta direzione. Non ne sono preoccupato, ma voglio davvero che sia lui ad aprire la strada verso nuovi clienti e wrestlers nel prossimo futuro.” E secondo voi dove sarà il futuro del “Rainmaker”?