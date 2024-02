(Di lunedì 26 febbraio 2024)si sta riprendendo dall’intervento addominale subito più di un mese fa. La Famiglia Reale si è stretta attorno alladelper assicurarle un recupero il più sereno e veloce possibile. Il momento è delicato, poiché anche Re Carlo sta procedendo con le cure contro il cancro che lo ha colpito. Si dice però che il principe William stia cercando di bloccare ogni possibilità di ritorno del principe Harry a corte per proteggere sua moglie. A dirlo un’esperta reale., il piano di William Sembra dunque che il Principe William abbia “il suo personale tormento”dopo il recente intervento chirurgico di sua mogliee la diagnosi di cancro di suo padre Carlo, quindi non permetterà al fratello minore di ...

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: Harry escluso dai piani di emergenza: Il Re si sta sottoponendo alle cure per trattare il cancro, e con Kate Middleton ancora in fase di recupero, la Monarchia è in parte scoperta. Ma non c’è spazio per Harry, e i tabloid inglesi sono ...dilei

Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles: La convalescenza di Kate Middleton va avanti da ormai più di un mese. Le condizioni della Principessa del Galles sembrano migliorare, per la gioia dei sudditi e dei famigliari. Il tempo di tornare ...dilei

Kate Middleton, dopo l’operazione la previsione della veggente: Mentre Kate Middleton sta recuperando abbastanza velocemente a seguito dell’operazione subita all’addome, pare che sia stata svelata una nuova previsione sul suo futuro da una nota veggente. Per la ...velvetgossip