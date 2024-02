Juventus | Rabiot e McKennie saltano Napoli | gli esiti degli esami

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Laperde i centrocampisti Adriene Westonalmeno per la prossima trasferta di campionato a, in calendario domenica...

Juve, emergenza per Allegri in vista del Napoli: probabile chance per Alcaraz: Domenica sera andrà in scena Napoli-Juventus, posticipo del ventisettesimo turno di Serie ... Nella sfida con il Frosinone sono usciti per infortunio McKennie e Rabiot e a meno di colpi di scena non ...iamnaples

Juventus, esami anche per Yildiz: ha accusato qualche fastidio muscolare: Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo aver perso Rabiot e McKennie, finiti ko contro il Frosinone, Massimiliano Allegri rischia infatti di perdere anche Yildiz per la delicata trasferta di Napoli..tuttojuve

MEDIASET - Juventus, McKennie e Rabiot out con il Napoli, da valutare le condizioni di Yildiz: Non è un momento semplice in casa Juventus e i tre punti raggiunti in pieno recupero contro il Frosinone sono stati la notizia migliore della domenica per Massimiliano Allegri. Nel prossimo turno di c ...napolimagazine