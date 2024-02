Juve Stabia-Turris oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Romeo Menti valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. La capolista del girone C, dopo il pareggio ottenuto nello corso turno, vuole riprendere la propria marcia verso la promozione inB e respingere gli attacchi degli avversari. La compagine campana, dal suo canto, è in lotta per la salvezza e spera di strappare dei punti su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

La diretta LIVE di Juve Stabia-Turris , match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Nel girone C scende in campo la capolista, che può ... (sportface)

Avellino, un altra occasione sprecata: solo 1 a 1 contro il Monterosi: I lupi non riescono a sfruttare il pareggio a Messina del Picerno che così conserva il secondo posto in attesa delle gare di domani del Benevento e Juve Stabia che potrebbero allungare. Un gran primo ...irpinianews

Serie C, dove vedere Benevento-Sorrento: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: In programma la 28° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Benevento e Sorrento si affrontano oggi, Lunedì 26 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Ciro Vigorito" di Benevento. La gara è valevole per ...news.superscommesse

Vicenza, doppio colpo alla Triestina. Il Cesena non si ferma: settima vittoria di fila: Nel Girone A il Mantova pareggia con il Novara ed è a +6 sul Padova secondo. Nel Girone B ok Carrarese e Perugia. Nel Girone C, aspettando la Juve Stabia capolista, solo un pari per Picerno e Avellino ...gazzetta