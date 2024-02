Juve | infortuni Rabiot e McKennie | i tempi di recupero per il Napoli!

La Juventus perde per infortunio Adrien Rabiot . Il "motore della squadra" come l'ha ribattezzato l'allenatore Massimiliano... (calciomercato)

Juve, lussazioni per Rabiot e McKennie: saltano la partita con il Napoli: Gli accertamenti di stamattina, lunedì 26 febbraio, hanno confermato quanto già anticipato al termine della partita contro il Frosinone: per i centrocampisti della Juventus Rabiot e McKennie si tratta ...sport.sky

infortuni Rabiot e McKennie: entrambi salteranno il Napoli – Le ULTIME sui tempi di recupero: Adrien Rabiot e Weston McKennie salteranno la gara contro il Napoli. Entrambi potrebbero stare fermi per 2/3 settimane Questa mattina, Adrien Rabiot e Weston McKennie sono stati sottoposti ad ...juventusnews24

Juve, emergenza per Allegri in vista del Napoli: probabile chance per Alcaraz: Domenica sera andrà in scena Napoli-Juventus, posticipo del ventisettesimo turno di ... Nella sfida con il Frosinone sono usciti per infortunio McKennie e Rabiot e a meno di colpi di scena non ...iamnaples