Juve | Allegri a quota 1002 punti | ma il futuro resta rebus

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Torino, 26 febbraio 2024 - Vittoria sofferta, ma utile ad arginare la crisi recente e a mantenere il distacco sulle rivali Champions, semmai davvero la qualificazione alla principale coppa internazionale fosse in discussione. Lantus disi è salvata con un gol di rapina di Daniele Rugani allo scadere contro il Frosinone, un successo che ha arginato momentaneamente le difficoltà bianconere e che ha portato il mister a sfondare i millein Serie A.no, però, le difficoltà messe in mostra dai bianconeri, che hanno perso solidità difensiva e davanti si appoggiano quasi esclusivamente alla prolificità di Dusan Vlahovic, mentre Federico Chiesa vive uno dei momenti più difficili della carriera con poche giocate di livello, pochi gol, qualche mugugno dagli spalti e un ruolo che fatica ad assimilare nel ...

