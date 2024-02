Juve | Adani su Allegri | «Chi accetterebbe tre anni senza vittorie?»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Daniele, ex calciatore e commentatore sportivo, sulle prestazioni dellantus diDanieleha parlato a La Domenica Sportiva della stagione dellantus di. PAROLE – «Solita? Sì, esatto, con delle cose che si possono valutare sicuramente in positivo, il carattere, il non arrendersi mai, la compattezza. Ma secondo me non basta per un club così glorioso, con una storia di grandi, quindi torniamo alla frase che ho detto la settimana scorsa, citando il grande Cruijff: se non comprendi come hai vinto, non capirai mai quando perdi. E’ questo il problema: tu devi capire il tipo di percorso che fai nella vittoria. Io non mi posso ridurre a valutare l’andamento su una vittoria al 95?, perché poi ...