Juan Jesus sbaglia contro il Cagliari | i tifosi del Napoli lo massacrano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono ore difficili per. Il difensore brasiliano delnon sta vivendo un periodo positivo da diversi mesi e l’errore in occasione del gol dell’1-1 dello ha portato di nuovo al centro della discussione tra ipartenopei. La distrazione sulla rete di Luvumbo, che ha causato il pareggio allo scadere della squadra di Calzona, ha rimesso nuovamente in discussione la titolarità del centrale, considerato da molti non all’altezza del ruolo. Dopo il fischio finale dell’Unipol Domus il numero 5 è stato oggetto di una dura campagna di critiche da parte dei supporter del. Sui social, dopo la partita, sotto a uno dei suoi ultimi post su Instagram, sono apparsi tantissimi messaggi pesanti, commenti e offese vergognose all’indirizzo ...