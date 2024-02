Joe Gomez sa che i trofei non faranno cambiare idea al tecnico dei Reds | Jurgen Klopp

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore del Liverpool Joeammette che vincere piùnon faràall’allenatoreriguardo alla partenza alla fine della stagione.ha valutato la vittoria per 1-0 della Coppa Carabao sul Chelsea come “il trofeo più speciale” vinto dopo che la sua squadra ha superato una crisi di infortuni: 11 assenti in prima squadra sono diventati 12 quando Ryan Gravenberch è stato portato via dopo 30 minuti. “per trionfare con quattro giocatori del Settore giovanile in campo alla fine. Il tedesco era emozionato mentre festeggiava in campo con la sua squadra e lo staff davanti ai tifosi dopo essere stato incoraggiato dal matchwinner e capitano Virgil van Dijk ad unirsi a lui nel ...