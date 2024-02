Joe Biden | big della finanza alla Casa Bianca | basta con la guerra a oltranza alla Russia Ma Washington tiene duro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeincontrerà domani i quattro principali leader del Congresso per cercare di ottenere il via libera al nuovo pacchetto di aiuti urgenti all'Ucraina e a Israele, oltre che per evitare uno shutdown del governo a marzo. Nei giorni scorsi però, a quanto siamo in g

Spopola tra gli account repubblicani la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza , andata in onda questo venerdì in prima serata sul Nove. Lo ... (open.online)

Crozza imita Biden e viene celebrato dalla destra americana. Ma in passato prese di mira anche Trump: Spopola nel canali social della destra americana la parodia di Joe Biden promossa da Maurizio Crozza. Un’imitazione, lanciata nell’ambito della nuova stagione dello show in onda sul Nove, che ha ...tvblog

Guerra Ucraina, il nuovo piano (segreto) per la controffensiva: così Zelensky vuole cogliere di sorpresa Putin: La resa non è un'opzione: «Vinceremo!» continua a ripetere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Stiamo combattendo per questo, da 730 giorni». Nel ...ilmessaggero

"Cessate il fuoco in Medio Oriente e liberazione ostaggI", a Parigi raggiunta un'intesa su un possibile accordo: Per il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, "le parti sono ancora in una fase di negoziazione per la definizione ...agoramagazine