Jesi Rugby | troppo forte la prima della classe | 86-14 per il Romagna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La formazione allenata da Marco De Rossi pensa già alla prossima trasferta domenica 3 marzo ospiti del Siena, 26 febbraio 2024 – Stop come da pronostico in casaindiscussa capolista del gironeper il’70 nell’ultimo turno del campionato di Serie B. Contro il quindici romagnolo, che guida la graduatoria a +15 sul tris di inseguitrici Colorno, Bologna e Modena, i Leoni di coach Marco De Rossi non vanno oltre le due mete segnate e chiudono sconfitti 86-14. «Non sono certo contento dei tanti punti presi – commenta De Rossi – ma va detto che loro, che stanno dando 60 punti di scarto praticamente a tutti e sono ancora imbattuti, sono davvero una bella squadra, che vuol subito tornare in Serie A, attrezzata in tutti i reparti. Ed hanno espresso un gran bel gioco. Noi non ...