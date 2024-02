Jasmine Paolini. La stella nascente illumina il Tc Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Jannik Sinner chiama,risponde. E’ davvero l’età dell’oro (mondiale) al TennisForte dei Marmi visto che i due atleti-faro del movimentono della racchetta, maschile e femminile, sono tesserati per il campionato di serie A nel club versiliese. Per, c’è di più. Molto di più, visto che rispetto al talento maschile (che pur essendo tesserato per il Tc, non è mai sceso in campo... perché troppo bravo), laè stata anche una delle protagoniste nell’ultimo campionato di serie A1. “Quando è arrivata con noi - ricorda Sergio Marrai - era la numero 190 al mondo, parlo del 2019: la nostra squadra era in serie B, appena promossa dalla C. Avevamo deciso di puntare su di lei, al di là del bagaglio tecnico, per il carattere, per ...