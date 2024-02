Jasmine Paolini e la guida silenziosa di Renzo Furlan | un’accoppiata che sta raccogliendo i frutti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un connubio che funziona.inizia questa settimana in una posizione molto prestigiosa della classifica mondiale: n.14, settima italiana di sempre in termini di posizionamento del ranking WTA del tennis femminile. La toscana è diventaTA la terza azzurra a conquistare un WTA1000, dopo Flavia Pennetta nel 2014 a Indian Wells e Camila Giorgi nel 2021 a Montreal. Un risultato strepitoso, frutto di un percorso intrapreso alcuni anni fa. Il riferimento è alla collaborazione con, diventata a tempo pieno dal 2020 e iniziata dal 2016, concostretto a dividersi nelle prime quattro stagioni per l’impegno preso di direttore del settore U20 con la Federazione serba. Una giocatrice che l’ex tennista, allievo di Riccardo Piatti, già conosceva dalle categorie giovanili, colpendolo per ...