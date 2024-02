Ivo Karlovic | una specie di tributo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cosa deve aver pensato Lleyton Hewitt, quando nel 2003 si è visto comparire davanti Ivo. Questo Gesù cristo croato di 2 metri e 11 che si muoveva come un essere animato. Numero 209 del mondo, una presenza vitrea e assente, metteva un piede davanti all’altro con l’impaccio di uno che si è svegliato nel corpo di un altro. Indossava un maglione a V con sotto una polo bianca che spuntava vezzosa – pareva vestito dalla mamma per fare una buona impressione sul campo centrale di Wimbledon. Giocava contro il campione uscente e numero uno del mondo. Gli inglesi erano abituati a un croato focoso come Ivanisevic: lui ne era la versione spogliata dell’anima. Hewitt, rasato e biondo come un marine, non lo aveva mai visto giocare, non sapeva niente di lui. Cosa deve aver pensato, quando ha dovuto rispondere al suo primo servizio? 135 miglia ...