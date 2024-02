Iv | Renzi | ' censurato a Cremona? Strano | da segretario Pd accolto con onori'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Palla al centro. Prosegue il giro in Italia. Segnatevi queste date:giovedì 29 alle 18:00 (abbiamo avuto la conferma del Museo del Violino ma pare che adesso vogliano censurarci perché io sono un personaggio politico.che me lo facciano notare adesso, visto che quando erodel PD mi hannocon tutti gli)". Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito del tour per presentare il suo nuovo libro.