Iv e Pd giocano a palla avvelenata Renzi | Populisti | io tiro dritto I dem | La sua è solo strategia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ho visto lui che fa l’accordo con lei, che (forse) fa l’accordo con lui che non vuol far l’accordo con me. In mezzo alla canzone super pop presa in prestito da Annalisa e rivisitata in chiave di alleanze per le comunali ci sono, in ordine sparso, Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana e – new entry in attesa degli esiti delle urne sarde di oggi – perfino i 5 Stelle. Intorno alla coalizione di centrosinistra, a trazione dem, che sostiene l’assessore al sociale Sara Funaro e che sembra a oggi abbastanza salda (vanno sulla carta d’amore e d’accordo Pd, Azione, +Europa, laburisti di Spini, Verdi, Volt e - sia pur con qualche mal di pancia ’aeroportuale’ - anche Sinistra Italiana) gravitano ancora un paio di punti interrogativi di quelli grossi. Si chiamano Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Facciamo ordine con una premessa. La coalizione di Funaro, al netto del sondaggio Eumetra che ...