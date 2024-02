Itas si arrende ai block-devils E il PalaBarton gremito fa festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) SIR SUSA VIM 3TRENTINO 1 (27-25, 25-20, 22-25, 25-17) : Ben Tara 26, Plotnytskyi 17, Russo 9, Resende Gualberto 7, Semeniuk 7, Giannelli 2, Colaci (L1), Leòn 8, Held. N.E. – Solé, Herrera, Candellaro, Ropret, Toscani (L2).All. Lorenzetti. TRENTO: Nelli 16, Lavia 14, Michieletto 12, Kozamernik 5, Podrascanin 4, Sbertoli 1, Laurenzano (L1), Cavuto 4, Magalini 3, D’Heer 1, Berger, Pace (L2). N.E. – Rychlicki, Bernardis. All. Soli. Arbitri: Giuseppe Curto (TS) ed Andrea Puecher (PD). SIR (b.s. 17, v. 5, muri 11, errori 10).(b.s. 18, v. 4, muri 6, errori 5). Il nuovo record di pubblico (4.918 spettatori) saluta la vittoria della Sir Perugia che impartisce la seconda sconfitta dell’anno alla capolista. Non cambia nulla in classifica ma la squadra bianconera acquisisce un ulteriore pieno di fiducia, importante per gli ...