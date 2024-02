(Di lunedì 26 febbraio 2024)disono stati tirati dagli Hezbollah dalle Alture del Golan in. Lo ha detto, citati dai media, il portavoce militare aggiungendo che alcuni "sono stati intercettati dall'Iron Dome", il sistema di difesa antimissili. Non ci sono al momento notizie di vittime.

Liberi due argentini, in buone condizioni di salute. Con un bilancio drammatico e imprecisato del blitz, coperto da pesanti raid aerei: un antipasto della ... (huffingtonpost)

Un eventuale accordo per il cessate il fuoco ci sarà Solo con una “completa fine dell’aggressione, il ritiro dell’esercito d’occupazione da Gaza e la ... (ilfattoquotidiano)

Un eventuale accordo per il cessate il fuoco ci sarà Solo con una “completa fine dell’aggressione, il ritiro dell’esercito d’occupazione da Gaza e la ... (ilfattoquotidiano)

Morto il soldato che si era dato fuoco davanti all’Ambasciata di Israele a Washington: Aaron Bushnell, il soldato dell'aeronautica americana che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana a Washington, ieri pomeriggio è morto in serata, quando in Italia era notte per le gravi ...ilsecoloxix

Israele, 'decine di razzi da Libano verso nord del Paese': decine di razzi sono stati tirati dagli Hezbollah dal Libano verso le Alture del Golan in Israele. Lo ha detto, citati dai media, il portavoce militare aggiungendo che alcuni "sono stati intercettati ...ansa

La condanna a Israele sul palco della Berlinale. «Un danno permanente»: La premiazione del festival del cinema di Berlino, sabato, si è trasformata in una tribuna di sostegno a Gaza. Il palestinese Basel Adra, premiato, ha chiesto un cessate il fuoco. Sul palco Ben Russel ...corriere