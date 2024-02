Israele | colpiti apparati difesa aerea Hezbollah a Bekaa

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha colpito oggi ''siti dell'apparato didell'organizzazione terroristica'' situati nella valle dellain Libano. Lo ha riferito il portavoce militare. "Questo attacco - ha spiegato - è avvenuto in reazione al lancio di missili terra-aria verso un drone di tipo Hermes-450, ''che e' caduto a terra oggi''. ''Continueremo a difendere lo stato d'- ha concluso il portavoce - e ad operare nei cieli del Libano contro l'organizzazione terroristica'.

Usa e Gb hanno annunciato di aver "colpito 36 obiettivi militari degli in Yemen" , tra cui un deposito sotterraneo di armi, per "ristabilire la pace e la ...

