Isella Marzocchi | “Il mio stalker è libero con braccialetto elettronico L’allarme ha suonato già 40 volte Non vivo più”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un caffè che si è trasformato in ossessione, e in incubo per, bolognese cinquantaduenne founder dell’ufficio stampa Progettocaffeina, che da oltre un anno convive con la paura di essere perseguitata dal suo. Tutto è nato alla cassa del supermercato, ha raccontato ad Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, quando lui, Marco, 36 anni, l’ha avvicinata con una frase audace, “Oh, dai che mettiamo tutto insieme e ci facciamo una bella cenetta”, senza più mollarla; da lì l’idea didi accettare un caffè, con cui, ha detto, pensava “di togliermelo di torno”. Le cose, però, non sono andate proprio così. Da allora – era il gennaio 2023 – Marco ha trovato in qualche modo il suo numero di cellulare e ha cominciato a tempestarla di chiamate e messaggi, oltre a farsi trovare ovunque lei andasse. ...

