Isaksen su Sarri | «Per Fiorentina Lazio ci ha detto…»

Partita a due facce e crollo pesante in zona Champions League. La Lazio domina la prima frazione contro il Bologna e passa in vantaggio con Isaksen . Il danese ... (ilmessaggero)

Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio... (calciomercato)