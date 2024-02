Irruzione in chiesa e spari sui fedeli durante la messa | strage di cattolici in Burkina Faso | 15 morti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Uomini armati hanno fattoin un edificio di culto di Essakane, al confine col Niger, proprio mentre era in corso ladomenicale, aprendo il fuoco sulla folla di presenti. L’attacco ha causato almeno 15ma altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

