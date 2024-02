Ipocrisie e falsi storici di chi boicotta Israele

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel suo film del 2014 Jimmy’s Hall, il regista inglese Ken Loach raccontava le vicende di un comunista irlandese che nel 1921 gestiva una sorta di centro sociale nel suo Paese, esaltandone la libertà creativa e denunciando l’ostracismo della Chiesa e del governo, che ne causarono la chiusura. Ma lo stesso Loach, noto per la sua vicinanza alle frange più estreme della sinistra anticapitalista, da anni è attivo in campagne diggio contro la cultura israeliana. E quando, nel 2018, l’allora leader del Partito Laburista britannico Jeremy Corbyn fu accusato da deputati del suo stesso partito di fomentare l’antisemitismo, Loach arrivò a dire che quei deputati andavano “espulsi a calci dal partito”. Questa apparente contraddizione rispecchia un modo di fare tipico delle sinistre radicali: quello di negare a chi non la pensa come loro quelle libertà e diritti che ...