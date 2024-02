Inzaghi gioca d’astuzia senza Thuram | attacco insuperbito per Inter-Atalanta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Simoneperde Marcusma permette ad altri due di riacquistare energie fisiche e mentali. La strategia dell’allenatore in vista di-Atalanta. PERIODO – I numeri estremamente positivi non sembrano rendere l’idea, eppure per l’non è un momento semplicissimo. Simoneinizia a perdere dei pezzi importanti della rosa e il calendario non fa alcuno sconto. Meno di una settimana fa i nerazzurri si sono scontrati con l’Atletico Madrid in Champions League, ieri pomeriggio hanno affrontato la trasferta a Lecce e fra meno di tre giorni incroceranno la squadra di Gian Piero Gasperini. Il tuttoavere a disposizione elementi fondamentali del gruppo nerazzurro come Yann Sommer, Francesco Acerbi. Hakan Calhanoglu e Marcus. ASPETTATIVE – ...