Inzaghi aveva posto due condizioni per tornare alla Salernitana | non vuole lavorare con Sabatini

Inzaghi mago del turnover, così l'Inter continua a volare: Non ci sono dubbi: Simone Inzaghi è un mago del turnover. A Lecce ne ha cambiati sette su undici, rispetto alla formazione che aveva sconfitto l'Atletico Madrid, ma, ormai, quando si parla dell'Inter ...corrieredellosport

Ora è UFFICIALE: 27 milioni, a Lecce diventa tutto dell’Inter: Per la mezz’ala si è trattata della prima presenza dal 1' in questo mese di febbraio, che Inzaghi non gli aveva potuto concedere prima per via del risentimento miotendineo al retto femorale che ha ...interlive

Inter, per Calhanoglu risentimento all’adduttore: quali gare salterà e quando tornerà a disposizione di Inzaghi: In campionato l’Inter è prima con 9 punti sulla Juventus seconda, avendo giocato una gara in meno. In Europa, dovrà giocarsela in uno degli stadi più complicati del mondo. 16 - Da gennaio 2023, ...repubblica