Investitori preoccupati E l’oro resta al top

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Davide Biocchi Mentre i mercati azionari aggiornano continuamente nuovi record, stupisce notare che anchenon si schioda dai suoi livelli massimi, permanendo sornione sopra i duemila dollari l’oncia. A prima occhiata, la cosa potrebbe sembrare irrilevante, ma non è così, se riflettiamo sul fatto che, per fare massimi storici sull’azionario, servono“in fiducia” e con alta propensione al rischio, mentre una forte domanda di oro sottende preoccupazione e ricerca di porti sicuri verso cui approdare. Si tratta di contesti che stridono e obbligano a domandarsi se uno dei due asset stia bluffando o ci siano altre spiegazioni. Concentriamoci sul, il cui valore non vuole scendere nonostante il dollaro sia forte e i rendimenti dei bond in salita, che sono entrambi elementi che normalmente ne determinano una discesa. ...